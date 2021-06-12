В материале собраны более десятка странных и впечатляющих коллекций, чьи владельцы не смогли вовремя остановиться. Если вы очень хотите начать собирать собственную коллекцию – истории этих людей могут вас вдохновить и подбросить несколько интересных идей.

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"Мой друг собирает упаковки от чипсов Pringles"

Фото Reddit  KymmaLabeija

"Остатки карандашей моего отца-редактора"

Фото Reddit  OhBall

"Яйца динозавров в коллекции моего друга. Как фанат динозавров, я просто в восторге!"

Фото Reddit  CryoBanksy

"Я собираю резинки в виде еды"

Фото imgur 

"Все игры Nintendo, выпущенные с 1985 по 2000 год"

Фото Reddit 1lousylay

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"Разноцветные пески пустыни Сахара"

Фото Reddit  redditman1998

Мужчина собирает осиные гнезда

Фото YouTube-канал Vice

"Я провела вечер субботы, демонстрируя мои метеориты в своем космическом платье"

Фото Reddit  Andromeda321

"У моих бабушки и дедушки есть все номера National Geographic, начиная с февраля 1921"

Фото Reddit  PotatoCheese5

"Серьезная коллекция игрушечных машинок Hot Wheels"

Фото Reddit  фото imgur 

Очень большая коллекция покемонов от настоящей фанатки

Фото Reddit  the_best_shadow_bun

"Коллекция инструментов в гараже моего дедушки"

Фото Reddit  Mirither

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"Я убирал в шкафу и нашел странную коллекцию моего соседа по комнате."

Фото Reddit  RepostFromAYearAgo

"Я собираю миниатюрные здания из своих путешествий уже 10 лет."

Фото imgur 

 