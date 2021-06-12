В материале собраны более десятка странных и впечатляющих коллекций, чьи владельцы не смогли вовремя остановиться. Если вы очень хотите начать собирать собственную коллекцию – истории этих людей могут вас вдохновить и подбросить несколько интересных идей.
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"Мой друг собирает упаковки от чипсов Pringles"
Фото Reddit KymmaLabeija
"Остатки карандашей моего отца-редактора"
Фото Reddit OhBall
"Яйца динозавров в коллекции моего друга. Как фанат динозавров, я просто в восторге!"
Фото Reddit CryoBanksy
"Я собираю резинки в виде еды"
Фото imgur
"Все игры Nintendo, выпущенные с 1985 по 2000 год"
Фото Reddit 1lousylay
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"Разноцветные пески пустыни Сахара"
Фото Reddit redditman1998
Мужчина собирает осиные гнезда
Фото YouTube-канал Vice
"Я провела вечер субботы, демонстрируя мои метеориты в своем космическом платье"
Фото Reddit Andromeda321
"У моих бабушки и дедушки есть все номера National Geographic, начиная с февраля 1921"
Фото Reddit PotatoCheese5
"Серьезная коллекция игрушечных машинок Hot Wheels"
Фото Reddit фото imgur
Очень большая коллекция покемонов от настоящей фанатки
Фото Reddit the_best_shadow_bun
"Коллекция инструментов в гараже моего дедушки"
Фото Reddit Mirither
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"Я убирал в шкафу и нашел странную коллекцию моего соседа по комнате."
Фото Reddit RepostFromAYearAgo
"Я собираю миниатюрные здания из своих путешествий уже 10 лет."
Фото imgur