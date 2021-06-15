Люди из этой подборки решили поделиться своими удивительными находками: тапочки в форме акулы, светильник-осьминог или элегантное кресло для кота. После этой подборки вы будете внимательнее присматриваться к вещам на барахолках.

Читайте также: Как получить максимум удовольствия от фестиваля вина: 10 советов от организатора

"Это лучшая вещь, которую я когда-либо находила на секонд-хенде"

Фото Facebook Jenna Arcidiacono

"Я просто не смогла пройти мимо"

Фото Facebook Tess Sayers

Старый светильник необычной формы

"Я электрик, и я постоянно забираю старые светильники, пока их не выбросили, у меня в подвале целая коллекция. Сегодня я нашла свою самую ценную находку"

Фото Facebook Jess Connolly MacLeod

"Я нашла свое свадебное платье всего за 7 долларов!"

"Я даже не планировала большой свадьбы, но не могла оставить в магазине эту красоту эдвардианской эпохи"

Фото Facebook Jane Vargas

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

"Я знала, что должен его купить. Мой кот дома также знал, что нужно делать"

Фото Facebook Michael James

"Купила эту изысканную женскую сумочку на аукционе"

Фото Facebook Liz Holt

"Я нашел этот персиковый чайник в местном антикварном магазине. Это самый милый чайник, который я когда-либо видел"

Фото Facebook Jonique Perzentka

К теме: Яйца динозавров и песок из Сахары: 10+ необычных коллекций, о которых вы бы и не подумали

Миниатюрная палатка для собачки

Фото Facebook Kayla Smith

Котикам очень понравилась эта корзина

Фото Facebook Erin P Jadin Christie

Еще одна "улиточная" находка – милый светильник

Фото Facebook Jenny Kovach

"Мне так понравилась эта лампа, что я повесил ее в ванной комнате"

Фото Facebook Sylvia Colbert

Действительно королевское кресло

Фото Facebook Crystal Scott

Интересно: Сюрприз от бабушки: 10+ самых необычных вещей, которые люди когда-то получали в наследство

Элегантный кофейный столик, который прекрасно вписался в интерьер

Фото Facebook Diddle Knabb

Стульчики, вручную расписанные в Индии

Фото Facebook Ted Hayes

Компактный шкаф для каталога карт