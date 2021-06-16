Американка Кили Шуп убеждена: каждый человек нуждается, чтобы его иногда утешали и успокаивали. А хорошие объятия – просто идеальный способ для этого.

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Она называет себя профессиональным "обнимальницой" и берет деньги за сеанс "обнимашек". Клиентов всегда достаточно: к ней частенько обращаются люди, которые пережили психологическое или физическое насилие.

Кили вспоминает, что иногда клиенты могут попросить определенные специфические услуги, но в приличных пределах. Она из-за этого только радуется. К примеру, кто-то может хочет поиграть в детские игры или просто слегка подурачиться.

Мне нравятся странные просьбы, ведь это означает, что человек достаточно доверяет мне, чтобы высказать все, чего он хочет. Это значит, что я создала безопасное пространство, в котором человек не боится быть осужденным. Я хочу, чтобы в их жизни были такие места, – утверждает Кили.

Кили с коллегами / Фото инстаграм chicagocuddletherapy

Несмотря на все, женщина никогда не соглашается на интимную связь. Если клиент переходит границы – она ​​сразу завершает сеанс. Ведь ее услуги заключаются в другом – человек должен просто расслабиться и чувствовать себя легко и непринужденно.

Бывало, что я читала клиентам детские сказки, потому что они хотели почувствовать, что о них заботятся. Это то, что они помнили с детства: что-то обнадеживающее и заботливое. С кем-то я боролась как щенок – просто, чтобы снова попробовать это ощущение игры, – рассказывает детали своей работы Кили.

Один сеанс такой терапии стоит 100 долларов. Однако такая цена вообще не отпугивает клиентов – они с радостью наведываются к Кили Шуп, чтобы отдохнуть.

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Кили во время робочего сеанса / Фото инстаграм chicagocuddletherapy

"Когда мы стали взрослыми, то сделали медвежью услугу себе и всему обществу, ограничивая доступ к платоническим прикосновениям. Это происходит из-за страха или непонимания, что может показаться сексуальным, а что – нет", – объясняет Кили Шуп.

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Неожиданно, но женщина тоже страдает от профессионального выгорания. Из-за постоянного обмена эмоциями девушка перестала нормально спать и питаться. Впрочем, эта работа все равно дает ей множество позитива: Кили хочет заниматься этим все время.