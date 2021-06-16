В сообществе на Reddit под названием "Blunder Years" пользователи публикуют смешные фото со своих подростковых лет. Они доказывают, что в попытках найти свой собственный стиль люди порой выглядят довольно забавно и вовсе бессмысленно. Но как приятно вспоминать те беззаботные времена, не так ли?

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"Вот так я пошла в первый день в университет"

Фото darkangel10848

"Родители поддержали мою "темную" фазу"

Фото SpacePenguin69

"Как-то я забыла о том периоде, когда каждый день рисовала очки и смайлик на лице"

Фото svolio

"Мне 8 или 9, и я в костюме Марии-Антуанетты. Я парень"

Фото молодой и обреченный123

"Я даже не знаю, что произошло в 6 классе"

Фото FlatInfo

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"Я делал фото на паспорт, мне сказали "открыть глаза и улыбнуться шире"..."

Фото TheDirtySherpa

"Дочь моих друзей нашла меня в выпускном альбоме. И они смеялись, и смеялись ..."

Фото dumbbelle

"В 2009 я слишком серьезно относился к танцам"

Фото mackzegreat

"Моя мама называет это фото семейной реликвией. 16 лет назад, мне и моему парню по 13"

Фото dumbbelle

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"Мне 6 лет, а выглядит так, будто мне 40 и я готова оплатить налоги"

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"Папа сегодня нашел в своем шкафу мой ученический билет 2011 года"

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"Мне казалось, что я невероятно крутой"