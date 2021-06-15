Все началось в 1983 году. Тогда молодая Кэтрин Капьелло поехала со своим любимым в Бостон, где они захотели посетить аквариум "Нью-Инглэнд". Однако пара совсем немного не успела до закрытия, и на кассе им продали "открытый" билет, с которым они могут вернуться в аквариум "когда-либо в будущем".

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Женщина призналась, что потом она просто забыла о билете:

Я, наверное, просто переставила его из одного кошелька в другой, там и оставила. Я думала, что, возможно, когда-то вернусь туда, но не была уверена в этом,

– вспоминает Кэтрин

О старом входной билет вспомнили лишь в 2021 году. Двоюродная внучка Кэтрин, 26-летняя Рейчел Карл, прошлой осенью поступила в магистратуру в Гарварде. По дороге в университет она заехала к бабушке и случайно увидела у нее интересный экземпляр – затертый, но все еще целый билет.

Билет, которым можно воспользоваться "когда-либо в будущем" / ФотоTwitter Рейчел Карл

Обеим женщинам стало очень интересно, действителен ли он сейчас и примут ли его в аквариуме "Нью-Ингленд" через столько лет:

Я не думала, что это сработает. Я не хотела бы спорить из-за билета, но ради тети Кот я была готова упорствовать,

– говорит внучка

После того, как ослабили карантин и общественный аквариум был открыт, Рейчел решила испытать судьбу и наведаться туда со своей находкой. На удивление, билет без проблем приняли и девушка смогла спокойно насладиться экскурсией!

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Девушка воспользовалась билетом бабушки, который та купила в 1938 году / Фото Boston Globe

Несмотря на то, что билет был старый и потертый, кассирша Дженни Коппола увидела, что на нем не было конечной даты, поэтому приняла его:

Я никогда раньше не видела ни одного из этих старых билетов "на будущее". Я слышала о них, но была очень удивлена, увидев эту вещь собственными глазами,

– рассказывает Дженни

Генеральный директор аквариума "Нью-Ингленд" Вики Спрюил рассказала, что они уже около 25 лет не производят подобных билетов , поэтому это настоящая находка.

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