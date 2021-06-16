У спільноті на Reddit під назвою "Blunder Years" користувачі публікують найсмішніші фото зі своїх підліткових років. Вони доводять, що у спробах віднайти свій власний стиль люди часом виглядають досить кумедно або й зовсім безглуздо. Але ж як приємно згадувати ті безтурботні часи, чи не так?  

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