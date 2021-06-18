Рассказываем, действительно ли кислород портит вино, в каких условиях следует хранить открытую бутылку и какое вино может стоять открытым целый месяц! Следуйте нашим рекомендациям – и вино еще несколько дней будет сохранять все свои вкусы и ароматы.
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Почему вино в открытой бутылке портится
Как только вы открыли бутылку, вино начинает контактировать с воздухом. Ничего плохого в этом нет, первые несколько часов кислород даже идет вину на пользу. Именно поэтому некоторые вина рекомендуют переливать в специальную емкость – декантер, чтобы, окисляясь, они полнее раскрывали свой аромат. Ранее мы подробно рассказывали, что такое декантация и как правильно декантировать вина дома.
Некоторым винам аэрация только на пользу / Фото Pexels
Однако кислород помогает вину раскрыться лишь на начальной стадии. А если оставить бутылку незакупоренной на несколько дней, вино утратит все то, за что мы его так ценим: интересный аромат, богатый вкус, пузырьки (если это игристый напиток). Пить окислившееся вино нет смысла: никакого удовольствия от него вы не получите.
Вино не станет вредным – оно просто превратится в уксус. Поэтому, если вам нужен изысканный напиток, а не уксус, запомните несколько важных рекомендаций.
Как продлить вину жизнь
Есть два важных фактора, которые следует учитывать, чтобы вкусовые и ароматические качества вина сохранялись как можно дольше.
Доступ воздуха
Разлив вино, сразу же плотно укупоривайте бутылку. Постарайтесь сделать так, чтобы вино и воздух "встречались" только в бокале. Если же планируете допить вино через несколько недель, вам понадобится специальная вакуумная пробка. Ассортимент этих винных аксессуаров на рынке – огромный, от самых дешевых (для новичков) до дорогущих профессиональных помп. Однако даже простейшая вакуумная пробка увеличит срок годности вина.
Используйте вакуумную пробку / Фото skyvisiony
Температура
При низких температурах окислительные процессы идут намного медленнее, поэтому хранить откупоренное вино лучше в холодильнике, погребе или другом прохладном месте. Особенно это касается игристых вин, в которых мы хотим сохранить не только вкус и аромат, но и красивый перляж.
Как долго хранятся вина
Срок хранения вина зависит, прежде всего, от его категории. Об этом во всех подробностях рассказывает Wine Folly.
Игристые
В холодильнике такие вина можно держать от силы 3 дня. Учтите, что игристые, изготовленные по методу Шарма, к примеру просекко, хранятся дольше, чем традиционные шампанское или кава. Однако все же постарайтесь выпить бутылку в первые сутки после того, как вы ее откупорили.
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Белые и розовые
Большинство белых и розовых вин можно спокойно хранить до 5 дней, но обязательно плотно укупоренными и в холодильнике. После первого дня вкус, конечно, изменится, "поблекнет", но все еще останется довольно интересным.
Белые вина лучше хранить в холоде / Фото Freepik
Красные
Красные вина не обязательно ставить в холодильник, они прекрасно хранятся в темном прохладном месте. И чем более танинное и кислотное красное вино, тем дольше оно может "жить" после открытия без особых изменений.
Крепленые
Сладкие крепленые вина, такие как портвейн, марсала и херес, могут храниться очень долго – до месяца. И, кстати, чем слаще вино, тем дольше оно "живет". Однако нужно все же позаботиться о соответствующих условиях, ведь эти напитки плохо переносят свет и тепло.
Крепленое вино, как и обычное красное, следует поместить в прохладное темное помещение, и можете не волноваться: за неделю его вкусовые и ароматические качества не пострадают.