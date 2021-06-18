Розповідаємо, чи справді кисень псує вино, у яких умовах варто зберігати відкриту пляшку і яке вино може стояти відкритим аж цілий місяць! Дотримуйтесь наших рекомендацій – і вино ще кілька днів зберігатиме усі свої смаки та аромати.

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Чому вино у відкритій пляшці може зіпсуватись

Відразу після того, як ви відкрили вино, до пляшки починає потрапляти повітря. Нічого поганого у цьому немає, а у перші кілька годин такий контакт з киснем навіть йде вину на користь. Саме тому деякі вина рекомендують переливати у спеціальну ємність – декантер, адже завдяки окисненню вони краще розкривають свої аромати. Раніше ми детальніше розповідали про декантацію та як правильно декантувати вина вдома.

Деяким винам аерація лише на користь / Фото Pexels

Проте кисень допомагає вину розкритись лише на початковій стадії. Якщо ж не закрити пляшку вина і залишити її так на кілька днів, то вино стрімко втрачає все те, за що ми його цінуємо: цікавий аромат, багатий смак, бульбашки в ігристому вині. Далі його просто немає сенсу пити, адже ніякої насолоди від такого вина ви не отримаєте.

Вино не стане шкідливими для організму – воно просто перетворюється на винний оцет. Проте, якщо ви все-таки хочете пити вишукане вино, а не використовувати його як оцет, дотримуйтесь кількох важливих рекомендацій.

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Як продовжити вину життя

Є два важливих фактори, які варто враховувати, якщо ви хочете зберегти всі особливості свого вина якомога довше.

Доступ до повітря

Відразу ж після того, як розлили вино, щільно закривайте пляшку корком. Намагайтесь зробити так, щоб вино і повітря "зустрічались" лише у келиху. Якщо ж вам кортить випити вина аж за кілька тижнів, доведеться придбати спеціальний вакуумний корок. На ринку представлене величезне різноманіття таких винних аксесуарів: від найдешевших для новачків і до дорогих професійних помп. У будь-якому разі такий пристрій зберігатиме ваше вино довше.

Приклад використання вакуумного корка / Фото skyvisiony

Температура

Процес окиснення відбувається набагато повільніше при низьких температурах, тому краще зберігати відкрите вино у холодильнику, погребі чи іншому прохолодному місці. Особливо це стосується ігристих вин, у яких ми хочемо зберегти не лише смак і аромат, а й красивий перляж.

Як довго зберігаються різні вина

Термін зберігання вина перш за все залежить від його сорту. Про це детальніше розповіли у Wine Folly.

Ігристі

У холодильнику такі вина можуть стояти максимум 1-3 дні. Врахуйте, що ігристі, виготовлені за методом Шарма – до прикладу, просекко – зберігатимуться довше, ніж традиційні шампанське або кава. Проте все ж намагайтесь випити пляшку ігристого у першу добу після того, як ви його відкрили.

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Білі й рожеві

Більшість білих та рожевих вин спокійно можна зберігати в середньому 5 днів після відкриття. Для цього важливо тримати їх обов'язково із закритим корком у холодильнику. Після першого дня смак, звісно, зміниться та стане менш яскравим, проте все ще залишиться досить цікавим.

Білі вина краще зберігати в холоді / Фото Freepik

Червоні

Червоні вина навіть не обов’язково ставити у холодильник – вони прекрасно зберігаються у темному прохолодному місці. При цьому, чим більш танінне та кислотне червоне вино, тим довше воно може жити після відкриття без особливих змін.

Кріплені

Солодкі кріплені вина, такі як Портвейн, Марсала або Херес, можуть зберігатись дуже довго – до місяця. При цьому чим солодше вино, тим довше воно проживе. Проте все ж доведеться потурбуватись про відповідні умови, адже вони погано переносять світло й тепло.

Як і звичайні червоні вина, кріплені варто помістити у прохолодне темне приміщення і можна не хвилюватися, що за тиждень вони втратять свої смакові та ароматичні властивості.