Как правильно дегустировать вино: практические советы
Дегустировать вино... Казалось бы, что может быть проще? Берете бокал, выпиваете, и все... Но нет! Не все так просто. Есть несколько нюансов, о которых нельзя забывать при дегустации или даже повседневном употреблении вина.
Источник:Wine Cooler
Мы подготовили важные советы, которые помогут вам наслаждаться тончайшими нюансами каждого вина. Вы научитесь анализировать все свои ощущения, чтобы в полной мере оценивать прекрасный Каберне или экспрессивный Рислинг.
Прежде чем дегустировать – хорошо отдохните
Да, один бокал вина поможет расслабиться в конце трудного дня. Но если вы слишком устали, то никогда не сможете в полной мере оценить вкус красного или белого. Поэтому, если хотите попробовать что-то новенькое, сделайте это тогда, когда вы в хорошем настроении и полны сил.
Не забывайте об атмосфере
Шум на улице, громкая музыка, резкое освещение, сутолока – все это может повлиять на то, как вы оцениваете вино. Открывайте для себя новые вина там, где вам уютно и комфортно. Тогда это "знакомство" будет просто вау!
Правильная атмосфера очень важна! / Фото Unsplash
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Правильные бокалы – это очень важно
Форма бокала влияет на аромат вина; на то, как оно дышит; на раскрытие аромата, на текстуру... Чтобы получить наилучшие впечатления от вина, пейте его только из "правильных" бокалов.
Пробуйте вина одного сорта из разных виноградников и регионов
Сделайте небольшой эксперимент: за одну дегустацию попробуйте вина одного стиля из разных регионов. Закажите, например, Шардоне из Калифорнии и сравните его с Шардоне, которое создали в Шабли. Такие эксперименты всегда интересны и познавательны.
Научитесь правильно пить вино
Каждый сорт винограда уникален. Чтобы сполна насладиться вкусом и ароматом вина, нужно его правильно пить. Сделайте небольшой глоток и задержите вино на задней части языка. После этого вдохните и выдохните через нос. Так вы сможете по-настоящему оценить аромат вина.
Почаще дегустируйте вино! / Фото Pexels
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Пейте медленно
Не спешите. Пусть время остановится. Только представьте: вы расслабленны, прекрасно себя чувствуете, и у вас – бокал превосходного вина, которым хочется наслаждаться долго и тщательно. Просто сказка!
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