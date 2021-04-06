Что мы чувствуем, зачерпнув из банки ложку джема, намазав его на горячий тост и откусив первый кусочек? Сладко. Фруктово. Совсем не так, как со свежими фруктами, но – вкусно и ароматно.

Примечательно, что такие же органолептические ощущения возникают у нас и при дегустации некоторых вин. В дегустационных очерках винных экспертов встречается такая характеристика, как "джемовые ноты" в аромате. Что это значит?

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Джем у нас ассоциируется преимущественно с красными ягодами – клубникой, малиной, а также с темными ягодами, например с черной смородиной и ежевикой. Собственно, любые фрукты, из которых делают варенье и джемы, в той или иной степени ощущаются в аромате определенной категории вин.

В вине можно ощутить ноты клубничного джема / Фото Unsplash

В каких винах чувствуется джем

Обычно этот термин применяют к сухим красным винам, произведенным из винограда, который произрастает в солнечных и жарких местностях. Эти напитки отличают довольно низкая кислотность и высокое, как для сухих вин, содержание алкоголя.

Пример таких вин – насыщенные красные из очень теплых регионов, например калифорнийский Зинфандель и австралийский Шираз. В их аромате свежие фруктовые ноты уступают нотам пряностей, очень спелых фруктов и ягодного джема.

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Всегда ли джем – это хорошо

В целом джемовые ноты в аромате воспринимаются как нечто весьма приятное, однако они могут быть и признаком дефекта вина. К примеру, если лозы "перегрелись" в период вызревания винограда, то есть слишком долго находились на открытом солнце, и виноград созрел слишком быстро. Такие рекорды ему не на пользу. Чрезмерная жара и избыток солнечного света не дают винограду приобрести нужную кислотность. Результат – плоский, неинтересный вкус вина.

Изображение Сомелье в зеленых штанах

Поэтому винные эксперты советуют виноделам не высаживать, скажем, Пино Нуар в слишком жарких местностях. У винограда этого сорта очень тонкая кожица, из-за чего он уязвим к жаре, а вино из перезревшего Пино Нуар выходит неинтересным. Поэтому, выбирая напиток, учитывайте этот важный фактор.

Если хотите насладиться вином, наполняющим бокал джемовым ароматом, выбирайте сорта, которым солнце и жара идут на пользу: Шираз, Зинфандель, Мальбек, Темпранильо. Приятных вам дегустаций!