15 чоловіків, які відростили бороду і стали іншими людьми: фото

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Якщо дівчата для зміни іміджу фарбують і стрижуть волосся чи роблять макіяж, то хлопці можуть просто відростити бороду. Кілька місяців без бритви – і милий хлопчик перетворюється на брутального чоловіка, від якого не відвести погляд.