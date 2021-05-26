15 чоловіків, які відростили бороду і стали іншими людьми: фото

Якщо дівчата для зміни іміджу фарбують і стрижуть волосся чи роблять макіяж, то хлопці можуть просто відростити бороду. Кілька місяців без бритви – і милий хлопчик перетворюється на брутального чоловіка, від якого не відвести погляд.
Користувачі Reddit поділились своїми трансформаціями в мережі. Лише погляньте, як звичайнісінька борода та вуса можуть до невпізнаваності змінити чоловіка! Декому так сподобалось виглядати брутально з волоссям на обличчі, що вони більше ніколи не захочуть бритись. Переконайтесь у позитивних змінах самі.
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Справжній вікінг
Фото Instagram the_life_of_rob
Хоч зараз зніматись у рекламі
Фото Reddit Synthiviper
Всього 6 місяців – і перед вами інша людина
Фото imgur rootedoak
Якби Санта-Клаус існував в реальності
Фото Reddit enfofan
Його й справді не впізнати
"Вперше відростив бороду – я більше ніколи не буду бритись!"
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Оце так трансформація!
Фото Instagram muktidr
Він 10 місяців відрощував бороду і доглядав за нею
Фото Reddit brendoug
Чоловік просто не брився кілька місяців на карантині
Фото Reddit MaxwellEdison13
Так набагато краще
Фото Reddit AlyBobson
Новий рівень мужності
Фото Reddit beastinem
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"Захотів похвалитися своїм схудненням і бородою"
Фото Reddit jonny_D_N
Виглядає набагато дорослішим
Фото Reddit johnthomaslumsden
"Деяким типам обличчя просто необхідна борода!"
Фото Reddit HankAmerica