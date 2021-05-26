15 чоловіків, які відростили бороду і стали іншими людьми: фото

26 травня 2021 , 04:45
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Джерело:

24 канал

Якщо дівчата для зміни іміджу фарбують і стрижуть волосся чи роблять макіяж, то хлопці можуть просто відростити бороду. Кілька місяців без бритви – і милий хлопчик перетворюється на брутального чоловіка, від якого не відвести погляд.

Користувачі Reddit поділились своїми трансформаціями в мережі. Лише погляньте, як звичайнісінька борода та вуса можуть до невпізнаваності змінити чоловіка! Декому так сподобалось виглядати брутально з волоссям на обличчі, що вони більше ніколи не захочуть бритись. Переконайтесь у позитивних змінах самі. 

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Справжній вікінг

Фото Instagram the_life_of_rob

Хоч зараз зніматись у рекламі

Фото Reddit Synthiviper

Всього 6 місяців – і перед вами інша людина 

Фото imgur rootedoak

Якби Санта-Клаус існував в реальності

Фото Reddit enfofan

Його й справді не впізнати

Фото Reddit   bandholz

 

 

 "Вперше відростив бороду – я більше ніколи не буду бритись!"

Фото Reddit Cottonsoft

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Оце так трансформація!

Фото Instagram muktidr

Він 10 місяців відрощував бороду і доглядав за нею

Фото Reddit brendoug

Чоловік просто не брився кілька місяців на карантині

Фото Reddit MaxwellEdison13

Так набагато краще

Фото Reddit AlyBobson 

Новий рівень мужності

Фото Reddit  beastinem

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"Захотів похвалитися своїм схудненням і бородою"

Фото Reddit jonny_D_N

Виглядає набагато дорослішим

Фото Reddit johnthomaslumsden

"Деяким типам обличчя просто необхідна борода!"

Фото Reddit HankAmerica

 
Автор: Ірина Продан