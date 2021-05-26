15 мужчин, которые отрастили бороду и стали другими людьми: фото

26 мая 2021 , 04:44
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Источник:

24 канал

Если девушки для изменения имиджа красят и стригут волосы, делают макияж, то парни могут просто отрастить бороду. Несколько месяцев без бритвы – и милый мальчик превращается в брутального мужчину, от которого не отвести взгляд.

Пользователи Reddit поделились своими трансформациями в сети. Только посмотрите, как обычная борода и усы могут до неузнаваемости изменить мужчину! Некоторым так понравилось выглядеть брутально с волосами на лице, что они больше никогда не захотят бриться. Убедитесь в положительных изменениях сами. 

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Настоящий викинг

Фото Instagram the_life_of_rob

Хоть сейчас сниматься в рекламе

Фото Reddit Synthiviper

Всего 6 месяцев – и перед вами другой человек 

Фото imgur rootedoak

Если бы Санта-Клаус существовал в реальности

Фото Reddit enfofan

Его действительно не узнать

Фото Reddit   bandholz

 "Впервые отрастил бороду – я больше никогда не буду бриться!"

Фото Reddit Cottonsoft

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Вот это трансформация!

Фото Instagram muktidr

Он 10 месяцев отращивал бороду и ухаживал за ней

Фото Reddit brendoug

Мужчина просто не брился несколько месяцев в карантине

Фото Reddit MaxwellEdison13

Так гораздо лучше

Фото Reddit AlyBobson 

Новый уровень мужества

Фото Reddit  beastinem

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"Захотел похвастаться своим похудением и бородой"

Фото Reddit jonny_D_N

Выглядит гораздо взрослее

Фото Reddit johnthomaslumsden

"Некоторым типам лица просто необходима борода!"

Фото Reddit HankAmerica

 
Автор: Ірина Продан