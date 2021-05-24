Санни Осан – актер из Индии, который недавно стал чрезвычайно популярным в тиктоке. В одном из последних видео парень шокировал подписчиков своими волосами. Еще бы, он никогда их стриг!

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Оказывается, что Санни исповедует взгляды религиозной группы сикхов. А одно из важнейших правил их движения – не стричь волосы всю жизнь. Его аккуратно вкладывают и "прячут" под головным убором под названием тюрбан.

Как Санни укладывает свои волосы / скриншот тикток sunnyosahn

Несмотря на то, что актер ни разу в жизни не стригся, его волосы не чрезвычайно долгие. Они достигли поясницы и просто перестали расти.

Санни объяснил, почему так случилось: каждый человек имеет индивидуальный потенциал роста волос.

Кто-то может не стричь его годами и получит шевелюру как у сказочной Рапунцель. А у кого-то, как ни крути, оно достигнет определенной длины и просто перестанет расти. Впрочем, парень совсем не комплексует из-за своих волос.

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Волосы Санни отросли только до поясницы / скриншот тикток sunnyosahn

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Неожиданно, но познавательное видео о волосах актера уже посмотрели более 10 миллионов раз. Пользователям было интересно увидеть, как выглядит человек, который никогда в жизни не стригся. Вот полное видео: