Один из авторов журнала Bored Panda, Хидрели Диао, продолжает удивлять читателей своими работами. Он сочетает известные пары, о семейной жизни которых в фильмах ничего не известно, и представляет, как могли бы выглядеть их дети. После просмотра этих фото начинаешь жалеть, что любовь между этими актерами – вымышленная.
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Даймон и Елена, "Дневники вампира"
Моника и Чендлер, "Друзья"
Диана Принс и Стив Тревор, "Чудо-женщина"
Патрик и Кэт "10 причин моей ненависти"
Люк и Лорен, "Девочки Гилмор"
Ромео и Джульетта, "Ромео + Джульетта"
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Баффи и Спайк, "Баффи – победительница вампиров"
Джим и Пэм, "Офис"
Питт и Шарлотта, "Лучший стрелок"
Дилан и Бренда, "Беверли-Хиллз, 90210"
Джо и Бек, "Ты"
Сан и Джин, "Остаться в живых"
Чиди и Элеонор, "В лучшем мире"
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Анна и Уильям, "Ноттинг Хилл"
Мере и Тед, "Все без ума от Мэри"
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