Один з авторів журналу Bored Panda, Хідрелі Діао, продовжує дивувати читачів своїми роботами. Він поєднує відомі пари, про сімейне життя яких у фільмах нічого не відомо, та уявляє, як могли б виглядати їх діти. Після перегляду цих фото починаєш шкодувати, що коханні між цими акторами – вигадане.
Читайте також: Що творилось за кадром: як насправді фотографи створюють вражаючі світлини – 15 фото
Даймон та Єлена, "Щоденники вампіра"
Моніка та Чендлер, "Друзі"
Діана Прінс та Стів Тревор, "Диво-жінка"
Патрік і Кет "10 речей, які я в тобі ненавиджу"
Люк та Лорен, "Дівчата Гілмор"
Ромео і Джульєта "Ромео+Джульєта"
Цікаво: 15 випадків, коли чоловіки виросли, але не подорослішали: кумедні фото
Баффі та Спайк, "Баффі — переможниця вампірів"
Джим та Пем "Офіс"
Пітт і Шарлотта,"Найкращий стрілець"
Ділан і Бренда, "Беверлі-Гіллз, 90210"
Джо і Бек, "Ти"
Сан і Джин, "Загублені"
Чіді та Елеонор, "У кращому світі"
Радимо: Тест на вік: блогерка показала, як роблять селфі люди різних поколінь
Анна та Вільям, "Ноттінг Гілл"
Мері та Тед, "Дещо про Мері"
Усі фото: Хідрелі Діао