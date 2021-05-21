Деякі фотографи все ж дозволяють глядачам побачити залаштунки й розкривають свої секретні прийоми. Часом процес створення приголомшливих світлин, які прикрашають глянець, виглядає досить кумедно.Ці приклади доводять, що зробити красиві фото можна за будь-яких умов.  

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Насправді ці двері – іграшкові 

Фото Felix Hernandez

Зі сторони це виглядає не так ефектно

Фото Twitter cnhphotographyy

Ніби це справжні машини!

Фото Michael Paul Smith

Не так вже й високо

Фото Reddit mintz10

Дуже креативний фотограф

Фото D' Third Photography

Котик у якості м'якенького фону

Фото Reddit contextkittens

Потрібно всього кілька маленьких деталей

Фото Reddit ATaleAhead

Ось звідки беруться ці красиві бризки

Фото Reddit mistervinster

Замість озера – звичайна калюжа

Фото Chris Chambers

І ніякого басейну не треба

Фото Vogue Korea

Пернатий фон для косметики, непогано

Фото Reddit deluvanese

Знадобились всього лиш жалюзі

Фото Reddit calop_

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А фото вийшло аж моторошне!

Фото Reddit diasehstahwstaht

Ту потрібна ціла команда

Фото Reddit AdrianMarina

Фотошоп – і більше ніяких секретів

Фото Reddit newt16

 