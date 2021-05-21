Деякі фотографи все ж дозволяють глядачам побачити залаштунки й розкривають свої секретні прийоми. Часом процес створення приголомшливих світлин, які прикрашають глянець, виглядає досить кумедно.Ці приклади доводять, що зробити красиві фото можна за будь-яких умов.
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Насправді ці двері – іграшкові
Фото Felix Hernandez
Зі сторони це виглядає не так ефектно
Фото Twitter cnhphotographyy
Ніби це справжні машини!
Фото Michael Paul Smith
Не так вже й високо
Фото Reddit mintz10
Дуже креативний фотограф
Фото D' Third Photography
Котик у якості м'якенького фону
Фото Reddit contextkittens
Потрібно всього кілька маленьких деталей
Фото Reddit ATaleAhead
Ось звідки беруться ці красиві бризки
Фото Reddit mistervinster
Замість озера – звичайна калюжа
Фото Chris Chambers
І ніякого басейну не треба
Фото Vogue Korea
Пернатий фон для косметики, непогано
Фото Reddit deluvanese
Знадобились всього лиш жалюзі
Фото Reddit calop_
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А фото вийшло аж моторошне!
Фото Reddit diasehstahwstaht
Ту потрібна ціла команда
Фото Reddit AdrianMarina
Фотошоп – і більше ніяких секретів
Фото Reddit newt16