В інтернет-магазинах одяг зазвичай показують на худих моделях, а в звичайних бутиках – на таких самих струнких манекенах. Індустрія переконує нас, що мати стильний вигляд можна лише з ідеальною фігурою. Проте популярна американська плюс-сайз модель Деніз Мерседес та її подруга Марія Кастельянос взялись розбивати ці стереотипи.

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Деніз – смуглява модель з пишними формами та темним волоссям, тоді як блогерка Марія її повна протилежність: мініатюрна блондинка зі світлою шкірою. Дівчата такі різні, проте підбирають однакові комплекти одягу і показують, що маючи будь-яку фігуру можна носити той одяг, який вам хочеться. На кожному відео вони, танцюючи й підспівуючи, створюють 4-5 різних образів.

Спокусливі сукні пасують кожному

Образи у ніжних світлих сукнях

Комбінезони та штани також можна знайти на усі типи фігур

Короткі обтягуючі сукні лише для струнких? Ні!

Вони запустили флешмоб, який перетворився на цілий бодипозитивний проєкт під керівництвом Деніз – #StyleNotSize(стиль не має розміру). Блогерки хочуть переконати жінок усього світу, що будь-яка фігура – прекрасна, і великий розмір зовсім не означає, що вам потрібно одягати лише закриті речі оверсайз.

Джинси й брюки однаково добре пасують дівчатам

Спідниці на будь-яку фігуру

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Леді у шкіряному одязі

У білизні й піжамі можна виглядати приголомшливо

Спортивні й пляжні образи

Усі фото: інстаграм Деніз Мерседес