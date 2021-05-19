В интернет-магазинах одежду обычно показывают на худых моделях, а в обычных бутиках – на таких же стройных манекенах. Индустрия убеждает нас, что выглядеть стильно можно только с идеальной фигурой. Однако популярная американская плюс-сайз модель Дениз Мерседес и ее подруга Мария Кастельянос взялись разбивать эти стереотипы.

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Дениз – смуглая модель с пышными формами и темными волосами, тогда как блогерша Мария ее полная противоположность: миниатюрная блондинка со светлой кожей. Девушки такие разные, однако подбирают одинаковые комплекты одежды и показывают, что имея любую фигуру можно носить ту одежду, которая вам хочется. На каждом видео они, танцуя и подпевая, создают 4-5 различных образов.

Соблазнительные платья подходят каждому

Образы в нежных светлых платьях

Комбинезоны и брюки можно найти на все типы фигур

Короткие обтягивающие платья только для стройных? Нет!

Они запустили флешмоб, который превратился в целый бодипозитивний проект под руководством Дениз – #StyleNotSize (стиль не имеет размера). Блогерши хотят убедить женщин всего мира, любая фигура – прекрасна, и большой размер вовсе не означает, что вам нужно одевать только закрытые вещи оверсайз.

Джинсы и брюки одинаково хорошо подходят девушкам

Юбки на любую фигуру

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Леди в кожаной одежде

В белье и пижаме можно выглядеть потрясающе

Спортивные и пляжные образы