Перед вами – добірка кумедних фото веселих татусів та дідусів, які піднімуть ваш настрій. Герої нашої добірки виросли, але не забули, як це – бути дитиною! І дозволяють собі час від часу "подуркувати".

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Тато показує, як виглядає затемнення

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"Тато думав, що залишився вдома наодинці. Я пішов перевірити, чому він так голосно сміявся"

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"Мій брат завжди хотів поплавати з черепахами"

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Татова територія

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Чоловік пускав бульбашки на вокзалі

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"Мій хлопець купив пристрій, який друкує етикетки"

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"Моєму чоловіку 32 роки. Він купив собі басейн"

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"Чоловік пішов в магазин за продуктами"

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Стрибок лева!

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"Чоловік "побудував" собі новий дім"

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"Тато нарешті отримав власну приставку"

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"Я сподівалася, що чоловік вже подорослішав"

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Прекрасна ідея!

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"Батько отримав нове ліжко"

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Серйозний бій!

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