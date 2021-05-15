Ми зібрали для вас 15 оригінальних ідей для крутого та незабутнього парубоцького вечора, або як ще помилково кажуть "мальчішніка". Деякі з них межують між геніальністю та божевіллям. Але коли ще втілювати найабсурдніші та найоригінальніші задуми, як не в цей день?
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Дарт Вейдер та штурмовики на парубоцькій вечірці!
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Ці хлопці вирішили зіграти в "Маріо" у скейт-парку
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Пейнтбол на парубоцькій вечірці – не найкраща ідея
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"Мій приятель вирішив поспати у казино в Лас Вегасі на своїй вечірці"
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Друзі обдурили нареченого: він думав, що стрибає з моста
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Хлопці вирішили разом побавитися в ігри на парубоцькій вечірці
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Аналогічну ідею реалізували ці веселі хлопаки!
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"Зробив цю дивну штуку для парубоцької вечірки мого друга"
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Хлопці переодягнулися в костюми супергероїв, а потім зустріли Стівена Гокінга. Ось і спільне фото
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Веселі друзі відтворили картину "Таємна вечеря"
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"Ми з моїми друзями-морпіхами тягнемо бочку з алкоголем на гору, яка заввишки у 4300 метрів"
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Хлопці вирішили перетворити парубоцьку вечірку на справжні гонки!
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Наречений мусив носити маску Джа-Джа Бінкса із "Зоряних воєн" упродовж всієї вечірки
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Цікава ідея з футболками нареченого
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Його мрія збулася!
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