Ми зібрали для вас 15 оригінальних ідей для крутого та незабутнього парубоцького вечора, або як ще помилково кажуть "мальчішніка". Деякі з них межують між геніальністю та божевіллям. Але коли ще втілювати найабсурдніші та найоригінальніші задуми, як не в цей день?

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Дарт Вейдер та штурмовики на парубоцькій вечірці!

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Ці хлопці вирішили зіграти в "Маріо" у скейт-парку

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Пейнтбол на парубоцькій вечірці – не найкраща ідея

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"Мій приятель вирішив поспати у казино в Лас Вегасі на своїй вечірці"

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Друзі обдурили нареченого: він думав, що стрибає з моста

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Хлопці вирішили разом побавитися в ігри на парубоцькій вечірці

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Аналогічну ідею реалізували ці веселі хлопаки!

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"Зробив цю дивну штуку для парубоцької вечірки мого друга"

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Хлопці переодягнулися в костюми супергероїв, а потім зустріли Стівена Гокінга. Ось і спільне фото

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Веселі друзі відтворили картину "Таємна вечеря"

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"Ми з моїми друзями-морпіхами тягнемо бочку з алкоголем на гору, яка заввишки у 4300 метрів"

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Хлопці вирішили перетворити парубоцьку вечірку на справжні гонки!

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Наречений мусив носити маску Джа-Джа Бінкса із "Зоряних воєн" упродовж всієї вечірки

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Цікава ідея з футболками нареченого

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Його мрія збулася!

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