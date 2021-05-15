Мы собрали для вас 15 оригинальных идей для крутого и незабываемого мальчишника. Некоторые из них граничат между гениальностью и безумием. Но когда еще воплощать самые абсурдные и оригинальные замыслы, как не в этот день?

Интересно Пара из Арканзаса отпраздновала 80-летие свадьбы: в чем секрет их отношений

Дарт Вейдер и штурмовики на мальчишнике!

Фото Reddit

Эти ребята решили сыграть в "Марио" в скейт-парке

Фото Reddit

Пейнтбол на мальчишнике – не лучшая идея

Фото Reddit

"Мой приятель решил поспать в казино в Лас Вегасе на своей вечеринке"

Фото Reddit

Друзья обманули жениха: он думал, что прыгает с моста

Фото Reddit

Ребята решили вместе поиграть в игры на мальчишнике

Фото Reddit

Аналогичную идею реализовали эти веселые парни!

Фото Reddit

"Сделал эту странную штуку для мальчишника моего друга"

Фото Reddit

Ребята переоделись в костюмы супергероев, а потом встретили Стивена Хокинга. Вот и совместное фото

Фото Reddit

Веселые друзья воссоздали картину "Тайная вечеря"

Фото Reddit

"Мы с моими друзьями-морпехами тянем бочку с алкоголем на гору, которая высотой в 4300 метров"

Фото Reddit

Ребята решили превратить мальчишник в настоящие гонки!

Фото Reddit

Жених должен был носить маску Джа-Джа Бинкса из "Звездных войн" на протяжении всей вечеринки

Фото Reddit

Интересная идея с футболками жениха

Фото Reddit

Интересно Подросток набил тату в честь девушки, но они разошлись: что он с ним сделал

Его мечта сбылась!

Фото Reddit

 

 