Мы собрали для вас 15 оригинальных идей для крутого и незабываемого мальчишника. Некоторые из них граничат между гениальностью и безумием. Но когда еще воплощать самые абсурдные и оригинальные замыслы, как не в этот день?
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Дарт Вейдер и штурмовики на мальчишнике!
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Эти ребята решили сыграть в "Марио" в скейт-парке
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Пейнтбол на мальчишнике – не лучшая идея
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"Мой приятель решил поспать в казино в Лас Вегасе на своей вечеринке"
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Друзья обманули жениха: он думал, что прыгает с моста
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Ребята решили вместе поиграть в игры на мальчишнике
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Аналогичную идею реализовали эти веселые парни!
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"Сделал эту странную штуку для мальчишника моего друга"
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Ребята переоделись в костюмы супергероев, а потом встретили Стивена Хокинга. Вот и совместное фото
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Веселые друзья воссоздали картину "Тайная вечеря"
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"Мы с моими друзьями-морпехами тянем бочку с алкоголем на гору, которая высотой в 4300 метров"
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Ребята решили превратить мальчишник в настоящие гонки!
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Жених должен был носить маску Джа-Джа Бинкса из "Звездных войн" на протяжении всей вечеринки
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Интересная идея с футболками жениха
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Его мечта сбылась!
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