На сторінку Стефані в інстаграмі підписані вже понад 350 тисяч її фанатів. З самого дитинства мати долучала малечу до творчості: "переодягала" її у фрукти, овочі та різноманітні квіти. І ось тепер дівчинка копіює образи світових знаменитостей, створюючи вигадливі сукні та костюми з підручних матеріалів. У хід йде багато картону, паперу, пакетів, плівки та фольги.

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На фото Стефані постає в образах Ріанни, Леді Гаги, Нікі Мінаж, Зендеї та багатьох інших відомих зірок. Виглядає зовсім не гірше за оригінал!

Особливо часто маленька модель копіює луки Ріанни

Карді Бі

Леді Гага

Біллі Айліш

Тейлор Свіфт

Зендея

Нікі Мінаж

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Усі фото: інстаграм Стефані Чаглар