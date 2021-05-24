Користувачі Reddit були настільки вражені незвичайними знахідками у своїх помешканнях, про які вони ніколи й не здогадувались, що вирішили поділитись ними з іншими. Усі ці старовинні речі з легкістю можуть перенести вас у минуле століття.
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Стара газета 1934 року, яка досить добре збереглася
Фото AuricGodshawk
Будинок побудований у 1925 році, в його стінах зберігалась "Монополія" тих років
Фото murphman84
Пляшка кока-коли, яка була вироблена у 1997 році
Фото Potato_monkey1
Вінтажна швейна машинка з 1950-х років
"Моя сім’я заїхала до будинку 1950-х років минулого січня. Попередній власник залишив купу речей у гаражі. Ми нарешті розібрали його і знайшли скарб!"
Фото Physicsmagnum
Вінтажна сукня була буквально "замурована" у стіні
"Мій тато ремонтував ванну і знайшов цю сукню у прихованій шафі. Це ручна робота шістдесятих років! Будинок був побудований в 1965 році. Я приміряла його, а потім повернула назад."
Фото schoessling
Під час ремонту чоловік знайшов секретну нішу
Фото buttertoast313
Прекрасні вінтажні шпалери, які ховались під сучасним ремонтом
Фото nickthedick7921
Незвичайна мозаїка 70-років на підлозі будинку
Фото CallistoChemical
Старовинні картини на полотнах, які довгий час лежали згорнуті
Фото MeaninglessDebateMan
"Стара марка, яку я знайшов, ремонтуючи свій будинок 50-х років”
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"Я знайшла цю ложку в кухонній шухляді у своєму новому будинку"
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Банка Пепсі, термін придатності якої вийшов у 1984 році
Фото bwingb17