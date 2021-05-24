Користувачі Reddit були настільки вражені незвичайними знахідками у своїх помешканнях, про які вони ніколи й не здогадувались, що вирішили поділитись ними з іншими. Усі ці старовинні речі з легкістю можуть перенести вас у минуле століття. 

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Стара газета 1934 року, яка досить добре збереглася

Фото AuricGodshawk

Будинок побудований у 1925 році, в його стінах зберігалась "Монополія" тих років

Фото murphman84

Пляшка кока-коли, яка була вироблена у 1997 році

Фото Potato_monkey1

Вінтажна швейна машинка з 1950-х років

"Моя сім’я заїхала до будинку 1950-х років минулого січня. Попередній власник залишив купу речей у гаражі. Ми нарешті розібрали його і знайшли скарб!"

Фото Physicsmagnum

Вінтажна сукня була буквально "замурована" у стіні

"Мій тато ремонтував ванну і знайшов цю сукню у прихованій шафі. Це ручна робота шістдесятих років! Будинок був побудований в 1965 році. Я приміряла його, а потім повернула назад."

Фото schoessling

Під час ремонту чоловік знайшов секретну нішу

Фото buttertoast313

Прекрасні вінтажні шпалери, які ховались під сучасним ремонтом

Фото nickthedick7921

Незвичайна мозаїка 70-років на підлозі будинку

Фото CallistoChemical

Старовинні картини на полотнах, які довгий час лежали згорнуті

Фото MeaninglessDebateMan

"Стара марка, яку я знайшов, ремонтуючи свій будинок 50-х років”

Фото okwhatwhy

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"Я знайшла цю ложку в кухонній шухляді у своєму новому будинку"

Фото SisterSparechange

Банка Пепсі, термін придатності якої вийшов у 1984 році

Фото  bwingb17

 

 