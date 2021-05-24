Пользователи Reddit были настолько поражены необычными находками в своих домах, о которых они никогда и не догадывались, что решили поделиться ими с другими. Все эти старинные вещи с легкостью могут перенести вас в прошлый век.

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Старая газета 1934 года, которая достаточно хорошо сохранилась

Фото AuricGodshawk

Дом построен в 1925 году, в его стенах сохранилась "Монополия" тех лет

Фото murphman84

Бутылка кока-колы, которая была произведена в 1997 году

Фото Potato_monkey1

Винтажная швейная машинка с 1950-х годов

"Моя семья заехала в дом 1950-х годов в прошлом январе. Предыдущий владелец оставил кучу вещей в гараже. Мы наконец разобрали его и нашли клад!"

Фото Physicsmagnum

Винтажное платье было буквально "замурованное" в стене

"Мой папа ремонтировал ванную и нашел это платье в скрытой шкафу. Это ручная работа шестидесятых годов! Дом был построен в 1965 году. Я примерила его, а потом вернула обратно."

Фото schoessling

Во время ремонта мужчина нашел секретную нишу

Фото buttertoast313

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Прекрасные винтажные обои, которые прятались под современным ремонтом

Фото nickthedick7921

Необычная мозаика 70-лет на полу дома

Фото CallistoChemical

Старинные картины на холстах, которые долгое время лежали свернутые

Фото MeaninglessDebateMan

"Старая марка, которую я нашел, ремонтируя свой дом 50-х годов"

Фото okwhatwhy

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"Я нашла эту ложку в кухонном ящике в своем новом доме"

Фото SisterSparechange

Банка Пепси, срок годности которой вышел в 1984 году