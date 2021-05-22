Если вам кажется, что сегодня все идет наперекосяк, просто посмотрите нашу подборку. Люди на этих фото на себе почувствовали, что значит иметь действительно плохой день из-за одного неудачного движения или удивительного совпадения обстоятельств.

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Солнечный свет через окно просто расплавил клавиатуру

Фото Reddit thecheesycheeselover

"Средство против плесени само покрылся плесенью. Я ненавижу эту квартиру"

Фото Reddit BumTulip

"Рад, что припарковался на другой стороне улицы"

Фото Reddit sexydad10

Телефон попал в неправильное место в неправильное время

"В первую ночь отпуска мы раскладывали диван и услышали громкий хруст. Это iPhone сына упал между подушками и попал в петли каркаса кровати..."

Фото Reddit flippity_dippity_doo

Неожиданная находка

"Моя девушка нашла улитку в салате после того, как съела всю порцию"

Фото Reddit slablem

Пес решил, что это хорошее место для туалета

Фото Reddit Shredder55678

Обычные рабочие моменты

Фото Reddit ts50nicbro

"Наверное, обойдусь..."

Фото reddup

Во время картинга телефон выскользнул из моего кармана и застрял внизу. Вот что я обнаружил в конце.

Фото Reddit podsyboy121

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

"Я не видел куска дерева в траве, но, конечно, почувствовал гвоздь, когда стал на него"

Фото Reddit Lazarus-TRM

Результаты теста на аллергию

"Мое тело реагирует на каждый тип местных аллергенов!"

Фото Reddit sinesquaredtheta

Кошки немного пошалили

фото thechive

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Кто-то явно пересидел на солнце

Фото Reddit Wellthatsucks

"Я начинаю думать, что этот вид не стоит того, чтобы игроки в гольф целились прямо в наш дом"

Фото Reddit Wellthatsucks

Владельцам этих машин точно не повезло