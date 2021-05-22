Если вам кажется, что сегодня все идет наперекосяк, просто посмотрите нашу подборку. Люди на этих фото на себе почувствовали, что значит иметь действительно плохой день из-за одного неудачного движения или удивительного совпадения обстоятельств.
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Солнечный свет через окно просто расплавил клавиатуру
Фото Reddit thecheesycheeselover
"Средство против плесени само покрылся плесенью. Я ненавижу эту квартиру"
Фото Reddit BumTulip
"Рад, что припарковался на другой стороне улицы"
Фото Reddit sexydad10
Телефон попал в неправильное место в неправильное время
"В первую ночь отпуска мы раскладывали диван и услышали громкий хруст. Это iPhone сына упал между подушками и попал в петли каркаса кровати..."
Фото Reddit flippity_dippity_doo
Неожиданная находка
"Моя девушка нашла улитку в салате после того, как съела всю порцию"
Фото Reddit slablem
Пес решил, что это хорошее место для туалета
Фото Reddit Shredder55678
Обычные рабочие моменты
Фото Reddit ts50nicbro
"Наверное, обойдусь..."
Фото reddup
Во время картинга телефон выскользнул из моего кармана и застрял внизу. Вот что я обнаружил в конце.
Фото Reddit podsyboy121
"Я не видел куска дерева в траве, но, конечно, почувствовал гвоздь, когда стал на него"
Фото Reddit Lazarus-TRM
Результаты теста на аллергию
"Мое тело реагирует на каждый тип местных аллергенов!"
Фото Reddit sinesquaredtheta
Кошки немного пошалили
фото thechive
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Кто-то явно пересидел на солнце
Фото Reddit Wellthatsucks
"Я начинаю думать, что этот вид не стоит того, чтобы игроки в гольф целились прямо в наш дом"
Фото Reddit Wellthatsucks
Владельцам этих машин точно не повезло
Фото Twitter KenyanTraffic