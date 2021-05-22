Якщо вам здається, що сьогодні все йде шкереберть, просто подивіться нашу добірку. Люди на цих фото на собі відчули, що значить мати дійсно поганий день через один невдалий рух чи дивовижний збіг обставин.
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Сонячне світло через вікно просто розплавило клавіатуру
Фото Reddit thecheesycheeselover
"Засіб проти цвіті сам покрився цвіллю. Я ненавиджу цю квартиру"
Фото Reddit BumTulip
"Радий, що припаркувався на іншій стороні вулиці"
ФотоReddit sexydad10
Телефон потрапив у неправильне місце у неправильний час
"У першу ніч відпустки ми розкладали диван і почули гучний хрускіт. Це iPhone сина впав між подушками і потрапив у петлі каркаса ліжка..."
Фото Reddit flippity_dippity_doo
Несподівана знахідка
"Моя дівчина знайшла слимака в салаті після того, як з'їла всю порцію"
Фото Reddit slablem
Пес вирішив, що це хороше місце для туалету
Фото Reddit Shredder55678
Звичайні робочі моменти
Фото Reddit ts50nicbro
"Напевно, обійдусь..."
Фото reddup
Під час картингу телефон вислизнув з моєї кишені під час картингу і застряг внизу. Ось що я виявив наприкінці.
Фото Reddit podsyboy121
"Я не бачив шматка дерева в траві, але, звичайно, відчув гвіздок, коли вже став на нього"
Фото Reddit Lazarus-TRM
Результати тесту на алергію
"Моє тіло реагує на кожен тип місцевих алергенів!"
Фото Reddit sinesquaredtheta
Кішки трохи побешкетували
Фото thechive
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Хтось явно пересидів на сонці
Фото Reddit Wellthatsucks
"Я починаю думати, що цей вид не варто того, щоб гравці в гольф цілилися прямо в наш будинок"
Фото Reddit Wellthatsucks
Власникам цих машин точно не пощастило.
Фото Twitter KenyanTraffic