Ми підготували для вас добірку цікавих фотографій, які демонструють, що таке мамина любов і турбота. Зустрічайтеся частіше з рідними – саме вони допомагають нам хоч на трішки повернутися в дитинство!
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Мама вирішила зробити котику на час ремонту власний дім
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Мама "подарувала" ялинку павучку, бо "кожен заслуговує на свято"
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"Залишився у батьків переночувати, і мама підготувала для мене ліжко. Мені 27 років"
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"Сказала, що мені в новій квартирі не вистачає подушок. Тому мама подарувала таку красу із фотографією нашого песика"
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"Добре, що в мене є мама. А то би я вже давно заріс пилюкою"
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"Мама зшила на день народження однакові краватки для мене і кота"
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"По телевізору йшла відверта сцена, і мама закрила екран. Мені 22 роки"
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"Мама мого друга зв’язала для кота шапочку і шарф"
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Ця мама зробила коктейлі у стилі "Малюка Йоди"
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"Поки я на роботі, мама прислала фотографію, як класно відпочиває наш песик"
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"В моєї мами висить картина, де потрібно вклеювати фото дитини з кожного навчального року. Але мої фото лише з 1 по 8 клас. Решта йшли у комплекті з рамкою"
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Син – фанат "Гри престолів", тому мама спекла два тематичних тортики
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"Нашому песику терміново потрібно було на вулицю, але йшов сильний дощ. Мама оригінально викрутилася"
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"Мама моєї колеги приготувала невеликий обід на роботу"
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