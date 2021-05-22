Мы подготовили для вас подборку интересных фотографий, которые показывают, что такое мамина любовь и забота. Встречайтесь чаще с родными – именно они помогают нам хоть на немного вернуться в детство!
Интересно Скучно на карантине: пара круто воссоздала картины известных художников – фото
Мама решила сделать котику собственный домик на время ремонта
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Мама "подарила" елку паучку, потому что "каждый заслуживает на праздник"
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"Остался у родителей переночевать, и мама подготовила для меня кровать. Мне 27 лет"
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"Сказала, что мне в новой квартире не хватает подушек. Поэтому мама подарила такую красоту с фотографией нашего щенка"
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"Хорошо, что у меня есть мама. А то бы я уже давно зарос пылью"
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"Мама сшила на день рождения одинаковые галстуки для меня и кота"
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"По телевизору шла откровенная сцена, и мама закрыла экран. Мне 22 года"
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"Мама моего друга связала для кота шапочку и шарф"
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Эта мама сделала коктейли в стиле "Малыша Йоды"
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"Пока я на работе, мама прислала фотографию, как классно отдыхает наш песик"
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"В моей мамы висит картина, где нужно вклеивать фото ребенка с каждого учебного года. Но мои фото только с 1 по 8 класс. Остальные шли в комплекте с рамкой"
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Сын – фанат "Игры престолов", поэтому мама испекла два тематических тортики
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"Нашему щенку срочно нужно было на улицу, но шел сильный дождь. Мама оригинально выкрутилась"
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Интересно Пара чуть не разошлась из-за неудачного кольца: любимая не оценила бриллиант
"Мама моей коллеги приготовила небольшой обед на работу"
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