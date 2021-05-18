Свою историю парень анонимно рассказал на Reddit. Он даже не ожидал, что девушка так отреагирует на драгоценные колечко с бриллиантом. Ведь сначала все было нормально.

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Сначала она была удивлена ​​тем, что я потратил так много денег. Но впоследствии у нее возникли подозрения. Она не понимала, как мне удалось купить такой большой камень (3,6 карата) за такую ​​цену. И она попросила показать сертификат на бриллиант, – написал он.

Парень решил удивить девушку действительно большим камнем. Поэтому выбрал "выращенный" в лаборатории бриллиант, который значительно дешевле и экологичнее. Кроме того, его достаточно сложно отличить от натурального аналога.

Девушке не понравился искуственный бриллиант / Фото илюстративное Unsplash

Такая весть очень разозлила невесту. Она уехала от парня и осталась ночевать у родителей. А потом заявила, что готова разойтись, если он не выполнит ее просьбу.

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"С тех пор я получил несколько сообщений от ее друзей, которые просили меня просто согласиться и обменять колечко (и видимо я сделаю так, если это поможет сохранить отношения). Но я просто чувствую, что мне нужно настаивать здесь на своем", – делится своими мыслями парень.

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Не все комментаторы поняли поступок девушки: