Досадная ситуация недавно произошла в индийском городе Колар. Парень по имени Умапати сделал предложение своей девушке Лалитхе. Любимая согласилась выйти замуж, но только с одним условием: он должен был жениться также с ее младшей сестрой Суприей.

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В семье были очень обеспокоены из-за младшей сестры. Она имела серьезные проблемы с дикцией, поэтому мужчины не обращали на нее внимание. Родные переживали, что девушка просто не сможет выйти замуж.

Интересно, что в свое время отец Лалитхы и Суприи также женился на двух женщинах, поэтому не видел в этом никакой проблемы. Но он почему-то забыл о местных законах.

Лалитха, Умапати и Суприя на свадьбе / Фото Bangalore Mirror

Совсем скоро Умапати женился на обеих девушками. Но счастье длилось недолго: парня сразу забрала местная полиция.

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Оказывается, что парень нарушил несколько законов: жениться на двух женщинах в Индии нельзя, а в придачу Суприя оказалась слишком юной для брака. Представители социальной службы уже объяснили семьи, что младшая сестра может искать себе мужа только после совершеннолетия.

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Несчастному Умапати повезло меньше: он находится в полиции. Какое наказание ему грозит – пока неизвестно.