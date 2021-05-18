Прикра ситуація нещодавно трапилася в індійському місті Колар. Хлопець на ім’я Умапаті освідчився своїй дівчині Лалітсі. Кохана погодилася вийти заміж, але лише з однією умовою: він мав одружитися також з її молодшою сестрою Супрією.

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У сім’ї були дуже занепокоєні через молодшу сестру. Вона мала серйозні проблеми з дикцією, тому чоловіки не звертали на неї увагу. Рідні переживали, що дівчина просто не зможе вийти заміж.

Цікаво, що свого часу батько Лалітхи та Супрії також одружився на двох жінках, тому не бачив у цьому жодної проблеми. Але він чомусь забув про місцеві закони.

Лалітха, Умапаті та Супрія на весіллі / Фото Bangalore Mirror

Зовсім скоро наречений Умапаті одружився з обома дівчатами. Та щастя тривало недовго: хлопця одразу забрала місцева поліція.

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Виявляється, що чоловік порушив кілька законів: одружуватися на двох жінках в Індії не можна, а на додачу Супрія виявилася занадто юною для шлюбу. Представники соціальної служби вже пояснили сім’ї, що молодша сестра може шукати собі чоловіка лише після повноліття.

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Нещасному Умапаті пощастило менше: він перебуває в поліції. Яке покарання йому загрожує – поки що невідомо.