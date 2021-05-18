Свою історію чоловік анонімно розповів на Reddit. Він навіть не сподівався, що дівчина так відреагує на коштовне колечко із діамантом. Адже спочатку все було нормально.

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Спершу вона була здивована тим, що я витратив так багато грошей. Але згодом у неї виникли підозри. Вона не розуміла, як мені вдалося купити такий великий камінь (3,6 карата) за таку ціну. І вона попросила показати сертифікат на діамант, – написав він.

Хлопець вирішив здивувати дівчину справді великим камінцем. Тому обрав "вирощений" в лабораторії діамант, який є значно дешевшим та більш екологічним. Крім того, його досить складно відрізнити від натурального аналогу.

Дівчині не сподобався штучний діамант / Фото ілюстративне Unsplash

Така звістка дуже роздратувала наречену. Вона поїхала від хлопця та залишилася ночувати у батьків. А згодом заявила, що готова розійтися, якщо він не виконає її прохання.

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"З того часу я отримав кілька повідомлень від її друзів, які просили мене просто погодитися та обміняти колечко (і мабуть я зроблю так, якщо це допоможе зберегти стосунки). Але я просто відчуваю, що мені потрібно наполягати тут на своєму", – поділився своїми думками хлопець.

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Не всі коментатори зрозуміли вчинок дівчини: