15 людей, які настільки перестарались з фотошопом, що насмішили усіх: фото
Герої нашої добірки хотіли трішки покращити свої фотографії, щоб виглядати красивіше. Але вони дивним чином не зауважили, що дуже перестаралися з фотошопом та фільтрами. Як результат – сталося повне фіаско.
Джерело:Reddit
Ми підібрали 15 кумедних фотографій, де люди настільки переборщили з обробкою, що хочеться плакати зі сміху. Тоненькі ніжки, непропорційна фігура, стертий ніс – це все може статися, якщо необережно редагувати фотографію.
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Які пропорції!
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Лялечка
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Щось тут не те...
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Це одна й та сама людина
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Пропорції? Ні, не чули...
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