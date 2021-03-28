Герої нашої добірки хотіли трішки покращити свої фотографії, щоб виглядати красивіше. Але вони дивним чином не зауважили, що дуже перестаралися з фотошопом та фільтрами. Як результат – сталося повне фіаско.

Ми підібрали 15 кумедних фотографій, де люди настільки переборщили з обробкою, що хочеться плакати зі сміху. Тоненькі ніжки, непропорційна фігура, стертий ніс – це все може статися, якщо необережно редагувати фотографію. Цікаво Візажистка малює казкові картини просто на своєму обличчі: 20+ фото Що робить косметика і фоторедактор із обличчям Фото Reddit Яке цікаве обличчя! Фото Reddit Трішки перестарався хлопець Фото Reddit Які пропорції! Фото Reddit Лялечка Фото Reddit ​Цікаво Жінка не мила своє волосся 3 роки: як вона виглядає зараз – фото Круто, коли людина вміє так пожартувати з себе! Фото Reddit Трішки фотошопу – і можна побувати де завгодно Фото Reddit Крихітні ніжки і одна гігантська рука Фото Reddit Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Перила трошки "скривилися" Фото Reddit Щось тут не те... Фото Reddit Як фільтри змінюють обличчя людини Фото Reddit Це одна й та сама людина Фото Reddit Куди дівся носик? Фото Reddit Пропорції? Ні, не чули... Фото Reddit