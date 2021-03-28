Герои нашей подборки хотели немного улучшить свои фотографии, чтобы выглядеть красивее. Но они странным образом не заметили, что очень перестарались с фотошопом и фильтрами. Как результат: произошло полное фиаско.

Мы подобрали 15 забавных фотографий, где люди настолько переборщили с обработкой, что хочется плакать от смеха. Тоненькие ножки, непропорциональная фигура, стертый нос 2 это все может произойти, если неосторожно редактировать фотографию. Интересно Визажистка рисует сказочные картины прямо на своем лице – 20+ фото Что делает косметика и фоторедактор с лицом Фото Reddit Какое интересное лицо! Фото Reddit Немного перестарался парень Фото Reddit Какие пропорции! Фото Reddit Куколка Фото Reddit ​Интересно Женщина не мыла свои волосы 3 года: как она выглядит сейчас – фото Круто, когда человек умеет так пошутить над собой! Фото Reddit Немного фотошопа – и можно побывать где угодно Фото Reddit Крошечные ножки и одна гигантская рука Фото Reddit Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Перила немножко "скривились" Фото Reddit Что-то здесь не то... Фото Reddit Как фильтры меняют лицо человека Фото Reddit Это один и тот же человек Фото Reddit Куда пропал носик? Фото Reddit Пропорции? Нет, не слышали... Фото Reddit