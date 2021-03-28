15 людей, которые настолько перестарались с фотошопом, что насмешили всех: фото
Герои нашей подборки хотели немного улучшить свои фотографии, чтобы выглядеть красивее. Но они странным образом не заметили, что очень перестарались с фотошопом и фильтрами. Как результат: произошло полное фиаско.
Источник:Reddit
Мы подобрали 15 забавных фотографий, где люди настолько переборщили с обработкой, что хочется плакать от смеха. Тоненькие ножки, непропорциональная фигура, стертый нос 2 это все может произойти, если неосторожно редактировать фотографию.
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