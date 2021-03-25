Британка более 3 лет не мыла свою голову. Ее утомили "непослушные" волосы, поэтому она решилась на этот экстремальный шаг. Что из этого получилось – читайте дальше.

Мелани Ллевелин унаследовала от своего отца особые волосы: они очень кучерявились после мытья. Женщина комплексовала из-за этого с самого детства и была вынуждена тратить уйму времени и денег, чтобы навести порядок на голове.

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Как кучерявились волосы Мелани (подростковое фото) / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Обычно Мелани обращалась в салоны красоты, где ей помогали решить неприятную проблему. Однако со временем женщина поняла, что на это уходит слишком много денег и времени.

Сначала мне было довольно сложно, ведь возникало ощущение определенной неаккуратности. Но через неделю я увидела, что волосы выглядят неплохо, – рассказала Ллевелин.

Мелани с мужем / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Женщина искренне верит, что волосы могут самоочищаться. Поэтому она не испытывает никакого неприятного запаха от себя. Несмотря на это, Мелани трижды в неделю ходила в салоны красоты на укладку с помощью средств, которые освежали волосы.

Волосы Мелани после укладки / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Главная проблема возникла тогда, когда в Великобритании начался локдаун: там закрыли все салоны красоты. Поэтому женщина решилась снова помыть голову через более 3 лет перерыва. Но результат ее не удивил.

Мелани помыла голову впервые за более чем 3 года / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Теперь я просто собираю их в пучок и пока не собираюсь ничего с ним делать, – признается британка.