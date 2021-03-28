15 людей, які настільки перестарались з фотошопом, що насмішили усіх: фото

Джерело:Reddit
Герої нашої добірки хотіли трішки покращити свої фотографії, щоб виглядати красивіше. Але вони дивним чином не зауважили, що дуже перестаралися з фотошопом та фільтрами. Як результат – сталося повне фіаско.
Ми підібрали 15 кумедних фотографій, де люди настільки переборщили з обробкою, що хочеться плакати зі сміху. Тоненькі ніжки, непропорційна фігура, стертий ніс – це все може статися, якщо необережно редагувати фотографію.
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
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Фото Reddit
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit