15 людей, які настільки перестарались з фотошопом, що насмішили усіх: фото

Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

Герої нашої добірки хотіли трішки покращити свої фотографії, щоб виглядати красивіше. Але вони дивним чином не зауважили, що дуже перестаралися з фотошопом та фільтрами. Як результат – сталося повне фіаско.

Ми підібрали 15 кумедних фотографій, де люди настільки переборщили з обробкою, що хочеться плакати зі сміху. Тоненькі ніжки, непропорційна фігура, стертий ніс – це все може статися, якщо необережно редагувати фотографію.

Цікаво Візажистка малює казкові картини просто на своєму обличчі: 20+ фото

Що робить косметика і фоторедактор із обличчям

Фото Reddit

Яке цікаве обличчя!

Фото Reddit

Трішки перестарався хлопець

Фото Reddit

Які пропорції!

Фото Reddit

Лялечка

Фото Reddit

Цікаво Жінка не мила своє волосся 3 роки: як вона виглядає зараз – фото

Круто, коли людина вміє так пожартувати з себе!

Фото Reddit

Трішки фотошопу – і можна побувати де завгодно

Фото Reddit

Крихітні ніжки і одна гігантська рука

Фото Reddit

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Перила трошки "скривилися"

Фото Reddit

Щось тут не те...

Фото Reddit

Як фільтри змінюють обличчя людини

Фото Reddit

Це одна й та сама людина

Фото Reddit

Куди дівся носик?

Фото Reddit

Пропорції? Ні, не чули...

Фото Reddit