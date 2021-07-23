Тут справді є, чому здивуватися: один хлопець, до прикладу, додумався випадково запхати свого улюбленого "Гаррі Поттера" у пральну машину… Як це сталося – він взагалі не розуміє.

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"Я всюди шукав свій фотоапарат. Він якось опинився в холодильнику"

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"Був впевнений, що завжди закриваю кришку"

Фото reddit trillclick

"Забула одягнути рукавички перед фарбуванням"

Фото reddit savage_umbrella

"Брат поклав телефон на дах автомобіля..."

Фото reddit sk8terboi44

Працівники закладу забули додати булочку до бургера

Фото reddit maymonase

Батько забув одягнути насадку на машинку для стрижки

Фото reddit strohmy98

Упс...

Фото reddit ladsonfleek

"Залишив банку на сонці..."

Фото reddit mrstoness

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Прощавай, "Гаррі Поттере". Книга випадково опинилася у пральній машині

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Це мало бути печиво з шоколадними крихтами. Але їх забули туди посипати

Фото reddit melindaj20

Жінка залила не той засіб у посудомийку

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"Я просто залишив відкритим вікно..."

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"Оце так. Забула додати яйця в пиріг"

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"Дружина казала, що акуратно намастила мені спину"

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Трішки перетримали...

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