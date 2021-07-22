Здається, у дитинстві кожен мріяв про затишний гамак, в якому можна провалятись хоч усі канікули. Ми підібрали кілька різноманітних варіантів гамаків на будь-який смак – від класичних, які ми звикли бачити у фільмах, до незвичайних, про які ви могли й не чути. Надихайтесь та втілюйте дитячі мрії у життя!

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Класичний плетений

В інтернеті існує безліч майстер-класів, як зробити такий гамак і самому.

Плетений гамак у стилі макраме / Фото Unsplash

Гамак на мотузці

Напевно, найпоширеніший вид гамаків, які також легко зробити вдома.

Популярний гамак, зібраний на мотузку / Фото Unsplash

З тканини на планці

А це вже більш "просунутий" варіант попередніх гамаків.

Гамак з тканини, натягнутій на дерев'яних планках / Фото Unsplash

З красивою бахромою

Гамак у стилі бохо стане справжньою окрасою вашої тераси або двору.

Вишукана бахрома по краях гамака / Фото westelm

Гамак з бахромою у стилі бохо / Фото alitools

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Крісло-гамак з тканини

Якщо більше хочеться сидіти, аніж лежати, обирайте такий варіант. У величезному різноманітті таких гамаків можна підібрати щось до смаку.

Вишукане крісло-гамак з бахромою / Фото pinterest

Крісло-гамак, стягнуте на мотузці / Фото gorsad

Плетене крісло-гамак

Таку красу також можна сплести самостійно або замовити у майстринь.

Повністю плетене крісло-гамак / Фото pinterest

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Кругле крісло-гамак

До такого варіанта варто лише додати багато м'якеньких подушок та плед.

Круглий гамак, виконаний у стилі макраме / Фото netto

Круглий гамак, виконаний у стилі макраме / Фото pinterest

Крісло-гамак на планках

Він підійде власникам невеликих помешкань, адже займає зовсім небагато місця.

Мініатюрне крісло-гамак на планках / Фото pinterest

Гамак на стійці

Немає куди вішати? Тепер і це не проблема – обирайте варіанти на стійках.

Гамак на стійці, який не потрібно вішати / Фото pinterest

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Туристичний

Такі варіанти мало схожі на звичний "домашні" гамаки, проте любителі активного відпочинку оцінять. Такі гамаки виготовляють з міцної тканини та зі спеціальними кріпленнями.

Практичний туристичний гамак / Фото Unsplash