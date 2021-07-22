Кажется, в детстве каждый мечтал об уютном гамаке, в котором можно проваляться хотя все каникулы. Мы подобрали несколько различных вариантов гамаков на любой вкус – от классических, которые мы привыкли видеть в фильмах, до необычных, о которых вы могли не слышать. Вдохновляйтесь и воплощайте детские мечты в жизнь!
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Классический плетеный
В интернете существует множество мастер-классов, как сделать такой гамак самостоятельно.
Плетеный гамак в стиле макраме / Фото Unsplash
Гамак на веревке
Наверное, самый распространенный вид гамаков, которые также легко сделать дома.
Популярный гамак, собранный на веревке / Фото Unsplash
Из ткани на планке
А это уже более "продвинутый" вариант предыдущих гамаков.
Гамак из ткани, натянутой на деревянных планках / Фото Unsplash
С красивой бахромой
Гамак в стиле бохо станет настоящим украшением вашей террасы или двора.
Изысканная бахрома по краям гамака / Фото westelm
Гамак с бахромой в стиле бохо / Фото alitools
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Кресло-гамак из ткани
Если больше хочется сидеть, чем лежать, выбирайте такой вариант. Из огромного многообразия таких гамаков можно подобрать что-то по вкусу.
Изысканное кресло-гамак с бахромой / Фото pinterest
Кресло-гамак, собранное на веревке / Фото gorsad
Плетеное кресло-гамак
Такую красоту можно сплести самостоятельно или заказать у мастериц.
Полностью плетеное кресло-гамак / Фото pinterest
Круглое кресло-гамак
К такому варианту стоит только добавить много мягких подушек и плед.
Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото netto
Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото pinterest
Кресло-гамак на планках
Он подойдет обладателям небольших жилищ, ведь занимает совсем немного места.
Миниатюрное кресло-гамак на планках / Фото pinterest
Гамак на стойке
Некуда вешать? Теперь и это не проблема – выбирайте варианты на стойках.
Гамак на стойке, который не нужно вешать / Фото pinterest
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Туристический
Такие варианты мало похожи на привычный "домашние" гамаки, однако любители активного отдыха оценят. Такие гамаки изготавливают из прочной ткани и со специальными креплениями.
Практичный туристический гамак / Фото Unsplash