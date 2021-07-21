Пользователи Reddit создали сообщество, в которой делятся крутыми лайфхаками для решения повседневных проблем. Мы отобрали лучшие из них, которые могут пригодиться любом момент. Смотрите и запоминайте!
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Шпилька поможет легко надеть браслет одной рукой
Фото Reddit MojoJojoSF
Используйте вилку, чтобы дотереть последний кусочек на терке
Фото Reddit derdeutschvolk
При переезде лестница поможет перевезти высокие вазоны целыми
Фото Reddit txjed
Наденьте пластиковый пакет на щипцы – и он высохнет в разы быстрее
Фото Reddit alaorath
Если некуда положить ключи во время пробежки, цепляйте их прямо на шнуровку
Фото Reddit ImmovablePotato
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Лайфхак для тех, кто не хочет покупать форму для запекания поменьше ради одного рецепта
Фото Reddit mario61752
Не хотите доставать целую коробку с полки? Просто дотянитесь и сфотографируйте содержание
Фото Reddit SubstantialBelly6
Чтобы летом ноутбук не перегревался на солнце, используйте простую коробку
Фото Reddit natalieberlin
Мама придумала интересный лайфхак для детских завтраков
"Моим детям категорически не нравится есть горбушку хлеба. Поэтому я просто начала переворачивать кусок краем вниз, и они не догадываются!"
Фото Reddit nday79
Ставьте торт на крышку, а сверху накрывать самым контейнером – так его будет легче вынимать
Фото Reddit byebyebyecycle
Если расходиться молния на брюках, скрепка поможет
Фото Reddit Begsley
Во время болезни оставьте хотя бы одну пустую пачку от салфеток. Тогда вы сможете туда выбрасывать использованные, не вставая с кровати
Фото Reddit WarningGipsyDanger
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Чтобы носки вам не натирали во время бега, советуют надевать их наизнанку
Фото Reddit Bi0_B1lly