Користувачі Reddit створили спільноту, у якій діляться крутими лайфхаками для розв'язання буденних проблем. Ми відібрали найкращі з них, які можуть стати у пригоді будь-якому миті. Дивіться і запам'ятовуйте!
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Шпилька допоможе легко вдягнути браслет однією рукою
Фото Reddit MojoJojoSF
Використовуйте вилку, щоб дотерти останній шматочок на терці
Фото Reddit derdeutschvolk
При переїзді драбина допоможе перевезти високі вазони цілими
Фото Reddit txjed
Надягніть пластиковий пакет на щипці – і він висохне в рази швидше
Фото Reddit alaorath
Якщо немає куди покласти ключі під час пробіжки, чіпляйте їх просто на шнурівку
Фото Reddit ImmovablePotato
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Лайфхак для тих, хто не хоче купувати меншу форму для запікання тільки для одного рецепту
Фото Reddit mario61752
Не хочете діставати всю коробку з полиці? Просто дотягніться і сфотографуйте вміст
Фото Reddit SubstantialBelly6
Щоб влітку ноутбук не перегрівався на сонці, використайте просту коробку
Фото Reddit natalieberlin
Мати вигадала цікавий лайфхак для дитячих сніданків
"Мої дітям категорично не подобається їсти окраєць хліба. Тому я просто почала перевертати шматок краєм донизу, і вони не здогадуються!"
Фото Reddit nday79
Ставте торт на кришку, а зверху накривайте самим контейнером – так його буде легше виймати
Фото Reddit byebyebyecycle
Якщо розходиться блискавка на штанах, скріпка допоможе
Фото Reddit Begsley
Під час хвороби залишіть хоча б одну порожню пачку від серветок. Тоді ви зможете туди викидати використані, не встаючи з ліжка
Фото Reddit WarningGipsyDanger
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Щоб шкарпетки вам не натирали під час бігу, радять вдягати їх навиворіт
Фото Reddit Bi0_B1lly