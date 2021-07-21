Користувачі Reddit створили спільноту, у якій діляться крутими лайфхаками для розв'язання буденних проблем. Ми відібрали найкращі з них, які можуть стати у пригоді будь-якому миті. Дивіться і запам'ятовуйте!

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Шпилька допоможе легко вдягнути браслет однією рукою

Фото Reddit MojoJojoSF

Використовуйте вилку, щоб дотерти останній шматочок на терці

Фото Reddit derdeutschvolk

При переїзді драбина допоможе перевезти високі вазони цілими

Фото Reddit txjed

Надягніть пластиковий пакет на щипці – і він висохне в рази швидше

Фото Reddit alaorath

Якщо немає куди покласти ключі під час пробіжки, чіпляйте їх просто на шнурівку

Фото Reddit ImmovablePotato

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Лайфхак для тих, хто не хоче купувати меншу форму для запікання тільки для одного рецепту

Фото Reddit mario61752

Не хочете діставати всю коробку з полиці? Просто дотягніться і сфотографуйте вміст

Фото Reddit SubstantialBelly6

Щоб влітку ноутбук не перегрівався на сонці, використайте просту коробку

Фото Reddit natalieberlin

Мати вигадала цікавий лайфхак для дитячих сніданків

"Мої дітям категорично не подобається їсти окраєць хліба. Тому я просто почала перевертати шматок краєм донизу, і вони не здогадуються!"

Фото Reddit nday79

Ставте торт на кришку, а зверху накривайте самим контейнером – так його буде легше виймати

Фото Reddit byebyebyecycle

Якщо розходиться блискавка на штанах, скріпка допоможе

Фото Reddit Begsley

Під час хвороби залишіть хоча б одну порожню пачку від серветок. Тоді ви зможете туди викидати використані, не встаючи з ліжка

Фото Reddit WarningGipsyDanger

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Щоб шкарпетки вам не натирали під час бігу, радять вдягати їх навиворіт

Фото Reddit Bi0_B1lly