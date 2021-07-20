У своєму відео тіктокер @thatpropertyguy дає кілька дієвих порад, як вижити у цю спеку, а сотні користувачів дякують йому за це. Відео вже набрало понад 3,2 мільйона переглядів, тож спробуйте й ви перевірити ці способи охолодитись.
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1. Закрити вікна
Як би не хотілося впустити трохи свіжого повітря у приміщення, не спокушайтесь на це. Краще закрити вікна і завішати шторами або жалюзями, щоб в кімнату потрапляло менше сонця і гарячого повітря.
Якщо ж вам все ж необхідно відкрити вікно, то зробіть це і в іншій кімнаті, щоб створити протяг і дати пройти потоку повітря.
2. Зробити кондиціонер
Тіктокер радить зробити домашню версію кондиціонера:
- набрати миски з водою і льодом
- розставити їх по всьому будинку
- для кращого ефекту – поставити перед вентилятором
Спробуйте зробити кондиціонер в домашніх умовах / Фото тікток That Property Guy
3. Заморозити постіль
Через спеку вночі може бути важко заснути, та й прокидатись мокрим – не найкращий початок дня. Тож спробуйте перед сном зняти усю постіль, поставити у пакет і охолодити в морозильній камері. Коли ви ляжете спати на таку постіль, скажете собі "дякую".
4. Замінити лампочки
Тіктокер радить не полінитись і замінити галогенні лампочки у квартирі на світлодіодні. Останні виділяють набагато менше тепла, тож і приміщення буде нагріватись менше.
5. Відкласти техніку
Не дивитесь зараз телевізор та не працюєте за комп'ютером? Краще вимкнути всю цю техніку, адже вона сильно нагріває повітря у кімнаті.
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Користувачі гідно оцінили вигадливість чоловіка:
- "Це геніально. У мене ковід, і зараз у нас +28, тож це те, що мені потрібно"
- "Я спробувала – і це дійсно працює, відчувається різниця"
- "Герой, який нам усім потрібний"
Повне відео можна подивитись тут: