Дівчина була сама здивована від того, наскільки цей спосіб спрощує, до прикладу, натирання сиру. Відкладіть в бік тарілку – все значно простіше. Відео стало дуже популярним у тіктоці: його переглянули понад 2 мільйони разів.

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

На початку відео дівчина показала свою реакцію від цього лайфхаку. Вона не розуміла, як раніше не здогадалася до цього.

Мені було "сьогодні" років, коли я про це дізналася, – сказала блогерка.

Дівчина натирала сир для своєї страви. Але замість того, щоб підставити під низ тарілку, вона просто нахилила терку. Відповідно увесь натертий сир падав всередину, і його можна було спокійно досипати до страви. Ще й тарілку не треба мити! Відео – в кінці матеріалу.

Один рух – і сир вже у страві / Скриншот тікток julietafrade

Цікаво, але не всі коментатори оцінили такий лайфхак від блогерки. Багато хто жартував, що, мабуть, дівчина ніколи не користувалася теркою до цього моменту. Хоч були й люди, які подякували за таке "відкриття":

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .