15 людей, які вразили усіх своїми кумедними невдачами: фото
Джерело:Reddit
Ці люди пережили кумедну невдачу у найбільш несподіваний момент. Вони просто розслабилися на кілька хвилин – і все одразу пішло шкереберть.
Тут справді є, чому здивуватися: один хлопець, до прикладу, додумався випадково запхати свого улюбленого "Гаррі Поттера" у пральну машину… Як це сталося – він взагалі не розуміє.
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"Я всюди шукав свій фотоапарат. Він якось опинився в холодильнику"
Фото твітер kotoku10
"Був впевнений, що завжди закриваю кришку"
Фото reddit trillclick
"Забула одягнути рукавички перед фарбуванням"
Фото reddit savage_umbrella
"Брат поклав телефон на дах автомобіля..."
Фото reddit sk8terboi44
Працівники закладу забули додати булочку до бургера
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Батько забув одягнути насадку на машинку для стрижки
Фото reddit strohmy98
Упс...
Фото reddit ladsonfleek
"Залишив банку на сонці..."
Фото reddit mrstonessДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
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Фото reddit melindaj20
Жінка залила не той засіб у посудомийку
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Трішки перетримали...
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