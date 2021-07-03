У всіх бувають невдачі, але прикро, коли через них страждають інші люди. Перед вами добірка дуже дивного макіяжу, на який можна по-різному реагувати: хочеться і сміятися, і плакати. Хоч часто це справа смаку: комусь такі роботи можуть сподобатися. І це нормально.

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Трішки переборщили з темним відтінком, не здається?

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Жінка явно чимось незадоволена

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Дівчина розплакалася через такий макіяж від професіоналів

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Руки білі, а лице – жовте

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"І цей макіяж мені зробив професіонал"

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Як цікаво переходять кольори на шиї

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Хтось фанатіє від цієї роботи, а комусь вона жахлива

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Такий масивний макіяж!

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Огогого!

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​Цікаво Жінку виганяли із салонів краси через її вії: як вони виглядали

Макіяж, який зробили дівчині на зустріч випускників...

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