Жінка втомилася від постійних відмов, але вирішила не здаватися. Їй пощастило потрапити до косметологині Вікторії Рамірес, яка взялася за це непросте завдання. Результати роботи вона опублікувала у своєму тіктоці victoriaj.ramirez. Відео настільки завірусилося, що вже набрало понад 3,5 мільйони переглядів.

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Ще перед візитом до Вікторії клієнтка намагалася самотужки наростити вії. Вони вживала спеціальні вітаміни, які не дали ніякого результату. Ось, як виглядали її вії до перевтілення. Погодьтеся, вони справді коротенькі.

Як виглядали вії клієнтки до нарощування / Скриншот тікток victoriaj.ramirez

Як виявилося, візажисти відмовлялися наростити жінці вії саме через цю проблему, адже процедура могла вийти неуспішною. Утім, Вікторія Рамірес все ж наважилася допомогти жінці – і все вдалося.

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Якщо ти скучна зануда і не можеш досягнути ефекту драматичних вій, просто визнай це, – звернулася косметологиня до всіх візажистів, які відмовилися робити цю процедуру для клієнтки.

Вії клієнтки після нарощування / Скриншот тікток victoriaj.ramirez

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Утім, багатьом користувачам тіктоку не сподобалася ця робота. Вони вважають, що вії вийшло аж занадто пишні. Але клієнтка навпаки була дуже задоволена результатом.