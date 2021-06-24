Користувачка Reddit під ніком axeheadreddit могла б стати зіркою фільмів жахів. Ще б пак, її очі настільки міняються від сонячного проміння, що стає трішки моторошно.
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Дівчина пояснила, що зазвичай її очі мають яскраво-зелений відтінок і не змінюються від штучного освітлення. Та як тільки вона виходить на вулицю, починається дивне перевтілення: зіниця зменшується, а колір очей стає менш насиченим.
Очі блогерки axeheadreddit / Фото Reddit
Це виглядає дійсно епічно! Адже такі очі зазвичай можна побачити в зомбі у різних фільмах жахів: вони або зовсім без зіниць, або мають малесеньку темну крапку. Через це дівчина жартома називає себе зомбі.
Вона пояснила, що не знає, чому в неї так цікаво змінюються очі. Однак до лікарів жінка зверталася, адже переконана, що це звичайна реакція на світло. Просто у неї це відбувається дещо по-іншому, ніж в більшості людей.
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Користувачі Reddit здивувалися від таких особливих очей жінки. Ось найпопулярніші коментарі:
- Це виглядає страшнувато, якщо чесно.
- Очі мого друга виглядали так само до того, як він зробив собі операцію. Це кожного разу дуже лякало мене.
- Це контактні лінзи?
- Не кусай мене, будь ласка!