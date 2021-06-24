Пользовательница Reddit под ником axeheadreddit могла бы стать звездой фильмов ужасов. Еще бы, ее глаза настолько меняются от солнечных лучей, что становится немного жутко.

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Девушка объяснила, что обычно ее глаза имеют ярко-зеленый оттенок и не меняются от искусственного освещения. Но как только она выходит на улицу, начинается удивительное перевоплощение: зрачок уменьшается, а цвет глаз становится менее насыщенным.

Глаза блогершы axeheadreddit / Фото Reddit

Это выглядит действительно эпично! Ведь такие глаза обычно можно увидеть в зомби в разных фильмах ужасов: они либо совсем без зрачков, или имеют маленькую темную точку. Из-за этого девушка в шутку называет себя зомби.

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Она объяснила, что не знает, почему у нее так интересно меняются глаза. Однако к врачам женщина не обращалась, ведь убеждена, что это обычная реакция на свет. Просто у нее это происходит немного по-другому, чем у большинства людей.

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Пользователи Reddit удивились от таких особых глаз женщины. Вот самые популярные комментарии: