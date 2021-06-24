Парень под ником Flying_Koeksister поделился на Reddit историей своих непростых отношений с бывшей. Несколько лет назад он работал в обычном офисе, где занимался созданием отчетов. Это было очень однообразно, но парень придумал, как выкрутиться из ситуации.

Интересно Увидеть Париж и Мальдивы, не выезжая за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали

Flying_Koeksister несколько дней тщательно изучал возможности Microsoft Excel, чтобы автоматизировать свою работу. Впоследствии ему это удалось сделать: несколько кликов – и отчет был готов за 2,5 часа, а не за 8. Остальное рабочего времени парень просматривал мемы, смотрел смешные видео и просто отдыхал. Руководство, конечно, об этом ничего не знало.

Он не собирался делиться своим секретом, но однажды передумал. За ним ухаживала красивая девушка с работы и даже сама позвала его на свидание. Через некоторое время они начали встречаться.

Она была прекрасной, очень умной, но, как и я, очень ленивой. Так выглядело, что она совсем не волновалась из-за своей низкой эффективности. Чтобы помочь ей и произвести впечатление, я поделился своим секретом. Но в то время она этим не заинтересовалась, – пишет Flying_Koeksister.

Отношения длились недолго: девушка была влюблена в парня, а он – нет. Расставание выглядело довольно спокойным, но все получилось совсем по-другому.

Бывшая придумала, как отомстить парню / Фото Pexels

Бывшая готовилась сделать ход конем. Уже через два дня после разрыва Flying_Koeksister вызвали к директору. Руководство узнало, что он бездельничал на работе.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Босс обо всем узнал. Мне предоставили скриншоты активности на компьютере в прошлые дни: мемы, чтения новостей, ютуб... Там даже подсчитали, сколько часов я работал, а сколько отдыхал. Как оказалось, бывшая собрала всю информацию и передала ее руководству, – вспоминает блогер.

Интересно Жена разгромила ноутбук мужа из-за неудачной открытки: что в ней было

Парня чуть не уволили с работы, но он считает, что это получилось справедливо. Ибо не нужно было делиться своими секретами и отдыхать на работе.