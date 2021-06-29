Женщина устала от постоянных отказов, но решила не сдаваться. Ей повезло попасть до косметолога Виктории Рамирес, которая взялась за эту непростую задачу. Результаты работы она опубликовала в своем тиктоке victoriaj.ramirez. Видео настолько завирусилося, что уже набрало более 3,5 миллиона просмотров.

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Еще перед визитом к Виктории клиентка пыталась самостоятельно нарастить ресницы. Они принимала специальные витамины, которые не дали никакого результата. Вот, как выглядели ее ресницы до перевоплощения. Согласитесь, они действительно короткие.

Как выглядели ресницы клиентки до наращивания / Скриншот тикток victoriaj.ramirez

Как оказалось, визажисты отказывались нарастить женщине ресницы именно из-за этой проблемы, ведь процедура могла пройти неуспешно. Впрочем, Виктория Рамирес все же решилась помочь женщине – и все удалось.

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Если ты скучна зануда и не можешь достичь эффекта драматических ресниц, просто признай это, – обратилась косметолог ко всем визажистам, которые отказались делать эту процедуру для клиентки.

Ресницы клиентки после наращивания / Скриншот тикток victoriaj.ramirez

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Впрочем, многим пользователям тиктока не понравилась эта работа. Они считают, что ресницы получились слишком пышными. Но клиентка наоборот была очень довольна результатом.